Sabato 6 Ottobre 2018, 16:43

BACOLI - Grossi disagi in area flegrea a seguito di un forte acquazzone che si è riversato sul comprensorio flegreo: traffico in tilt, strade inondate di acqua piovana, tombini saltati e veicoli rallentati. Difficoltà per pedoni e automobilisti in via Giulio Cesare - nella frazione Fusaro - in via Cuma, in via Torre di Cappella, in via Lungolago. Qui uno scooter è rimasto bloccato in un tombino divelto, si è reso necessario l’intervento degli agenti di polizia municipale. Ricoperti da acqua piovana, mista a liquidi fuoriusciti dalle caditoie, i marciapiedi delle frazioni periferiche: ciò ha reso difficile per un’ora circa il passaggio dei pedoni. Rallentamenti del traffico a Torregaveta, nei pressi del trivio, e a Cappella. In molti hanno telefonato alle forze dell’ordine per richieste di interventi.