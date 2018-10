Nuovo incendio all'isola ecologica: plastica in fiamme, è il terzo rogo

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Terzo rogo di spazzatura in una settimana a Torre del Greco, città soffocata da tre mesi da una gravissima emergenza rifiuti: nella notte all'interno dei cassonetti dedicati alla frazione di plastica, carta e cartone si sono sviluppati roghi di notevoli dimensioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, ma per due ore i residenti sono stati costretti a barricarsi in casa a causa dell’odore acre che è arrivato anche alle vicine palazzine di edilizia popolare.Già a inizio settimana sono andati a fuoco i punti di raccolta di San Gennariello e di via del Lavoro. I vigili urbani hanno sequestrato la spazzatura carbonizzata affidandola in custodia al consorzio Gema: si procede per il reato di illecita combustione dei rifiuti.Per contenere l'invasione di sacchetti, le isole ecologiche sono transennate dalle 23 alle 17 ma alla riapertura, in pochi minuti, si riempiono fino al collasso. «Il sistema non va più, bisogna delocalizzare le isole ecologiche in periferia, prevedere accessi regolati e incentivi per chi differenzia di più».