Lunedì 20 Maggio 2019, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 14:06

Sigilli all'impero dei Cesarano, leader nel settore delle onoranze funebri. Sono sette le aziende sequestrate stamane dai carabinieri della Compagnia di Marano. Si tratta perlopiù di aziende che operano tra Marano,Quarto, Calvizzano e altri comuni dell'hinterland flegreo. Ventidue le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta coordinata dai magistrati della Dda di Napoli Ardituro e Di Mauro. L'indagine è scaturita in seguito alle segnalazioni di diverse esequie, gestite in provincia di Napoli, da ditte del Casertano o del basso Lazio. I Cesarano, secondo gli inquirenti, si sarebbero avvalsi di tali ditte per aggirare le interdittive antimafia emanate dalla Prefettura nel corso degli ultimi mesi.