«Tuo marito è nei guai», anziana truffata a Marano: consegna oro e mille euro a finto avvocato

Oro e soldi, oltre mille euro, rubati a un'anziana di Marano. La 85 enne è stata truffata da alcuni malviventi, uno dei quali l'aveva contattata nel pomeriggio spacciandosi al telefono per l'avvocato del consorte, anch'egli ultraottantenne. Il finto avvocato ha riferito all'anziana che il marito era stato condotto in caserma dopo aver investito una persona. L'uomo ha poi fatto sentire, sempre al telefono, la voce di un uomo (il presunto marito) che chiedeva aiuto alla moglie.

«Dai l'oro e i soldi all'avvocato che ora arriva a casa», queste le parole utilizzate dal finto marito per convincere l'anziana. Poco dopo il truffatore si è recato presso l'abitazione della donna, ubicata in via San Rocco a Marano, dove gli è stato consegnato l'oro e gli oltre mille euro in contanti. Sui fatti indagano i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 12:23

