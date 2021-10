Ospedale del Mare di Napoli, server in tilt e ritorno al cartaceo

Computer in tilt e ritorno al cartaceo tra le mura dell’Ospedale del Mare. Dalle 10.30 di questa mattina, nel presidio di Ponticelli, il sistema informatico si è bloccato rendendo impossibile il suo utilizzo, per questo motivo sia nei reparti che al pronto soccorso, i sanitari sono stati costretti a impiegare moduli di carta per non rallentare i servizi di assistenza. Ovviamente, l’interdizione dei computer ha rallentato le procedure che normalmente beneficiano di tempi rapidi grazie ai supporti informatici ma i rallentamenti più critici si sono verificati al Cup, dove si effettuano le prenotazioni delle visite.

APPROFONDIMENTI IL PRONTO SOCCORSO Ospedale del Mare, 200 arrivi al giorno: ma i tempi per i ricoveri... IL CASO Napoli: blitz antifumo all'Ospedale del Mare, multe per duemila... LA SANITÀ Operazione record all'Ospedale del Mare, salvato il timpano a un...

Il blocco improvviso dei server è stato causato da «una concomitanza di eventi» come ha riferito la direzione dell’Asl Napoli 1 Centro. «Prima c’è stato un problema di connettività esterna su tutta l'Asl, forse per il maltempo - si legge nella nota dei vertici aziendali - con il prolungarsi del guasto esterno è partita la procedura automatica di messa in sicurezza dei dati che, sull'installazione dell'Ospedale del Mare, è la più onerosa per la mole dei stessi dati e di conseguenza ha bloccato il sistema per tre ore».

Intorno alle 13, i servizi del Cup sono ripresi a funzionare regolarmente mentre i computer dell’ospedale sono rimasti in blocco. «All’Ospedale del Mare stanno riavviando le ultime macchine, tra qualche minuto tutto di nuovo operativo», concludono dall’Asl