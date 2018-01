Piano di Sorrento, domani sera l'estrazione dei premi del concorso «Imbuca il coupon»

Venerdì 5 Gennaio 2018, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 15:51

PIANO DI SORRENTO - Montepremi raddoppiato: con questa notizia si conclude l'edizione natalizia di «Imbuca il Coupon», il concorso indetto dall'Ascom Piano di Sorrento nell'ambito delle attività di promozione territoriale ed imprenditoriale messe in campo con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Centro Commerciale Naturale (CCN). Ben 10.000€ quindi in palio suddivisi in 45 buoni spesa da sfruttare nei negozi aderenti all'iniziativa: 1000€ il primo posto, 700€ il secondo, 500€ il terzo, quarto e quinto posto, 300€ dal 6° al 16°, 200€ dal 17° al 22°, e infine 100€ dal 23° al 45° posto.L'estrazione dei coupon vincenti avverrà sabato 6 gennaio alle 17:30 in Piazza Cota, in concomitanza con l'ormai tradizionale Tombolata. Due le manche in programma con un montepremi complessivo di 1.600€ (due quintine da 200€ e due tombole da 600€). La serata, presentata da Giovanni Iaccarino, si concluderà con i saluti istituzionali del direttivo Ascom, degli organizzatori e dell'Amministrazione comunale, e una grande zeppolata a cura de "Le Tre Arcate - Gastronomia Polivalente".«La partecipazione al Concorso è stata straordinaria - dichiara il Presidente della Confcommercio carottese Gianluca Di Carmine - e abbiamo pensato di darne atto ai soci e ai clienti amplificando ulteriormente l'eco di questa iniziativa favorita certamente dall'attivazione del Christmas Shopping Bus, il transfer gratuito per lo shopping natalizio nel centro della città, e dalla convenzione con il parcheggio per la sosta gratis». I vincitori del concorso verranno contattati dallo staff dell'Ascom per il ritiro del premio tramite i dati forniti sui Coupon. Inoltre i risultati saranno resi pubblici sui canali web ufficiali.