Pianura, minaccia il padre con una pistola per i soldi della droga

I carabinieri sono intervenuti in una abitazione, a Pianura, perchè allertati da un uomo, padre di un tossicodipendente. Il figlio, poco prima, gli aveva chiesto 50 euro per andare a comprare della droga.

Poco dopo è tornato nuovamente dal padre, impugnando una pistola, e gli ha chiesto altri 100 euro. La vittima la seconda volta, però, non ha ceduto e ha fatto cadere l'arma, poi risultata giocattolo, dalle mani del figlio. Successivamente l'uomo ha chiamato il 112 che è prontamente intervenuto.

L'aggressore, tornato nuovamente alla ricerca di soldi, ha trovato i carabinieri in casa. Nonostante ciò ha provato ad aggredire il padre ma è finito in manette. Ora è in carcere, in attesa di giudizio e dovrà rispondere di estorsione. La pistola, benché finta, è stata sequestrata.