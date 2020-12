Politica e camorra, secondo rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Marano Mauro Bertini

Secondo rinvio a giudizio per l'ex sindaco di Marano Mauro Bertini, in carica dal 1993 al 2006. L'ex primo cittadino del comune a nord di Napoli è stato rinviato a giudizio anche per l'ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Bertini sta già affronando da tempo un altro processo che contempla l'ipotesi della corruzione aggravata in concorso tesa a favorire il clan Polverino. A gennaio, presso il tribunale Napoli nord, i giudici decideranno se riunire i due procedimenti giudiziari a carico dell'ex sindaco e consigliere di Marano in un unico processo.

