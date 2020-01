Marano, nuovo terremoto giudiziario: arrestati l'ex sindaco Bertini e l'imprenditore del clan

Nuovo terremoto giudiziario nel comune di Marano. I carabinieri del Ros, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno arrestato l'ex sindaco della città Mauro Bertini, attuale consigliere comunale di opposizione, l'imprenditore edile Angelo Simeoli, meglio noto come Bastone, già finito in passato nel mirino della Procura di Napoli, il tecnico Armando Santelia, ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Marano. Bertini e Simeoli, ultrasettantenni, sono ai domiciliari. Tutti arrestati per concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino.

I magistrati della Dda, in primis il pm Maria Di Mauro, da tempo indagavano su alcune vecchie vicende amministrative del comune di Marano, con particolare riferimento alla vendita di Palazzo Merolla, da qualche anno immobile del comune di Marano, alla realizzazione del complesso residenziale Galeota e ad alcuni presunti casi di corruzione.

