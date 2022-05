Edilizia e tangenti a Marano, l'imprenditore Simeoli in aula: «Diedi 40 mila euro all'ex sindaco»

Edilizia e tangenti ai politici di Marano. Angelo Simeoli, uno dei palazzinari di punta del territorio, è stato ascoltato nelle aule del tribunale Napoli nord. Il 79 enne imprenditore è imputato (per corruzione) in un processo che vede coinvolti anche l'ex sindaco Mauro Bertini e i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro. Simeoli, rinviato a giudizio in altri processi per concorso esterno con il clan Polverino, ha ripercorso le fasi che portarono all'abbattimento della Masseria del Galeota e alla successiva realizzazione di un complesso residenziale nel territorio di Marano. I fatti risalgono al lontano 2004, nelle settimane antecedenti e successive allo scioglimento per mafia del municipio.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Luigi Cesaro, svolta al Senato: «Sì alle... CAMORRA DEVOTA «Marano, la Chiesa doni le tele del boss all’Agenzia dei... L'INCHIESTA Luigi Cesaro intercettato 31 volte: «Sindaco e tre consiglieri,... BERTINI Marano, confermati i domiciliari per l'ex sindaco Bertini e...

«Prima di presentare la Dia all'ufficio tecnico comunale diedi 40 mila euro a Bertini - ha raccontato il palazzinaro - Era una tangente. La richiesta iniziale era di 70 mila euro, poi scendemmo a 50 mila euro e infine ci accordammo per 40 mila. Bertini mi disse che non c'erano vincoli e che se avessi pagato tutto sarebbe filato liscio». L'imprenditore ha anche riferito sulla vicenda Pip, ribadendo di aver monetizzato alcuni assegni dei fratelli Cesaro destinati all'ex sindaco Bertini.