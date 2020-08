Pozzuoli: niente festa per la Madonna Assunta dei pescatori, spunta il murale anti Covid

Ultimo aggiornamento: 20:01

È stata commissionata dai ristoratori e dalla comunità locale dei pescatori, di abbasc ‘o mare, il caratteristicoper ricordare simbolicamente le celebrazioni della Madonna Assunta che quest’anno, per la misure anti Covid non si terranno. Si tratta di una rappresentazione, a tratti moderna, dell’icona della Madonna Assunta in cielo con riferimenti iconici, sacra ai pescatori di Pozzuoli, realizzata dall’architetto Cristiano Fiorentino.«L'opera è nata dalla necessità di valorizzare la vecchia edicola del vicolo Assunta a Mare. E ' stata scelta la data ovviamente di ferragosto perché più prossima a maggior ragione per l'interruzione delle processioni dedicate alla madonna» dice l’architetto puteolano, già illustratore e attivista di storia locale. «Il disegno rappresenta una versione particolare della Madonna Assunta sacra ai pescatori di Pozzuoli da tempo immemore. Nell'illustrazione sono presenti anche tutti i riferimenti non solo alla città di Pozzuoli e alla chiesa omonima ma anche ai pescatori, alla romanità e al vulcanesimo flegreo».Accanto al quadro è stata posta la copia di un’antica iscrizione rivolta ai passanti, che compariva sotto un’edicola votiva andata perduta sul Rione Terra, «Chi passa pe stà via aiza ll’uocchie e saluta ‘a Maria».Tra le celebrazioni, dedicate alla Madonna Assunta che quest’anno non si terranno a Pozzuoli, quella del Pennone a Mare – Palo di Sapone, in dialetto puteolano ‘U Penn(e)one o ‘U Pal ‘i Sapo(u)ne, caratteristica manifestazione popolare, che si tiene il 15 agosto, iscritta proprio quest’anno nell'Inventario IPIC degli Elementi Culturali Immateriali Campani.