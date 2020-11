La pioggia di stanotte, ha scolorito i cartelloni disegnati con i pennarelli, dagli alunni della scuola dell'infanzia e primaria “Madonna Assunta” a Bagnoli. Ma il loro messaggio resta forte e chiaro: «Vogliamo tornare a scuola». Una scelta anche se è proprio tra i bambini degli asili che di recente si registrano gli incrementi di positivi al Coronavirus, coinvolgendo, poi, insegnanti e genitori.

I cartelloni, assieme a tanti zainetti, sono stati lasciati simbolicamente sulla grata, nei pressi dell'ingresso della scuola, dai genitori per chiedere di far ripartire, quanto prima, la scuola in presenza per i bambini della primaria. «Sono state adottate tutte le misure di sicurezza nesessarie» affermano alcuni genitori «e i bambini rispettano benissimo le norme anti covid».

