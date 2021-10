Raid vandalico a Casavatore: in frantumi i vetri di decine di auto

Inquietante raid vandalico messo a segno da ignoti nel centro cittadino di Casavatore: rotti tutti i vetri posteriori delle auto parceggiate in via Palizzi. Si tratta di decine di automobili, quasi tutte appartenenti ai residenti della zona che si trova a ridosso di piazza Gaspare Di Nocera. Stesso trattamento anche per molte automobili in sosta in via Gemito e via Gigante.

«"Questa situazione di insicurezza è diventata insostenibile: pretendiamo di essere salvaguardati - scrive una commerciante della zona sui social - Ora più che mai è necessario un servizio di videosorveglianza adeguato». Il raid, sul quale indagano i carabinieri della locale stazione, sarebbe avvenuto intorno alle cinque di questa mattina. Probabilmente i malviventi hanno sparato nei vetri delle auto mandandoli così in frantumi. Gli inquirenti seguono più piste. Intanto, i cittadini sono esasperati: molti propongono una fiaccolata di protesta. Molti gli appelli già inoltrati anche al neo sindaco Luigi Maglione.