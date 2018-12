Record napoletano per la Sanità italiana, rimosso carcinoma con una tecnica innovativa

Sabato 22 Dicembre 2018, 16:21

E’ un primato tutto napoletano quello realizzato dall’equipe medica dell’Ospedale del Mare che, per la prima volta in Italia, ha sperimentato una tecnica innovativa mai applicata fin’ora. L’intervento da record riguarda l’asportazione di un tumore in un paziente di 62 anni e apre scenari pionieristici nell’ambito della chirurgia non tradizionale. Lo staff operatorio che è riuscito ad asportare una massa tumorale all’interno della laringe dell’anziano senza l’uso dell’elettrobisturi tradizionale, è stato guidato da Giuseppe Tortoriello, direttore dell’Unità di Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale, coadiuvato dai dottori Fierro, D’Avino, Barba, Mazzuca, Menna e dalla dottoressa de Gasperis.La scelta di una soluzione innovativa e mai attuata fino a pochi giorni fa, è stata incoraggiata dal difficile caso che hanno assistito i medici dal momento che il paziente era considerato ad alto rischio per il carcinoma in stato avanzato e le precarie condizioni cliniche dovute ad un gravissimo problema cardiologico. Per questi motivi, l’intervento, pianificato nei minimi dettagli, è stato eseguito con una tecnica che ha ridotto notevolmente i rischi per l’uomo, sottoponendolo ad una “scheletrizzazione”, come si legge nei documenti medici, e asportando la laringe mediante l’uso di una fibra laser CO2 in modalità UltraPulsata. In questo modo i medici napoletani, assicurano che oltre a ridurre i tempi dell’ intervento e le problematiche relative al sanguinamento, hanno messo in evidenza risultati in termini di radicalità oncologica, sovrapponibili alla procedura chirurgica tradizionale.Questo record italiano e ancora di più, della sanità napoletana, è stato eseguito e ripreso con l’ausilio di una telecamera 3D e visori 4 k che hanno permesso al chirurgo e a tutta l’equipe di seguire l’intervento direttamente da uno schermo posizionato in sala operatoria. «L' intervento conferma l’ altissimo livello qualitativo di cura grazie al rinnovamento organizzativo e tecnologico portato avanti dall’ ASL Na1 –ha affermato il direttore generale dell'azienda ospedaliera Mario Forlenza- queste risorse associate alla notevole capacita’ ed esperienza dei medici otorinolaringoiatri in forza alla Unità operativa complessa dell’ Ospedale del Mare , hanno permesso di raggiungere un nuovo grande traguardo per la sanità campana».