Ricercato internazionale arrestato a Napoli in un hotel: «Di tutto per evitare l'estradizione»

Un imprenditore venezuelano di origini spagnole e ricercato dal Governo di Caracas è stato arrestato stanotte in un hotel di Napoli. Si tratta di un 47enne, destinatario di un mandato di cattura internazionale emesso nell'ambito del Codice Rosso Interpol dalle autorità del Venezuela, con richiesta di immediata estradizione. È accusato di estorsione.

A raggiungerlo, in una struttura ricettiva nel centro di Napoli, sono stati i poliziotti del commissariato Montecalvario che, dopo le formalità di rito, lo hanno trasferito in una cella del carcere di Poggioreale, dove attenderà la fissazione dell'udienza per l'estradizione, che affronterà dinanzi ai giudici della Corte d'Appello di Napoli.

Il 47enne venezuelano è difeso dall'avvocato Alexandro Maria Tirelli, direttore della Alta Scuola Estradizioni della Camera Penale Internazionale. «Il mio assistito - spiega l'avvocato Tirelli - si era già rifugiato in Spagna, Paese che gli ha concesso asilo politico a protezione internazionale. Faremo di tutto per non farlo consegnare al regime che lo perseguita con accuse strumentali alla repressione politica del dissenso al regime di Maduro».