Rapinatore investito e ucciso a Marano, rimossi gli striscioni

Via gli striscioni in ricordo di Ciro Chirollo, il rapinatore 30 enne di Sant'Antimo coinvolto nei fatti di via Antica Consolare Campana nel comune di Marano. Gli striscioni sono stati rimossi per ordine della commissione straordinaria alla guida del Comune di Sant'Antimo, in collaborazione con i carabinieri della locale tenenza. «L'operazione - spiega la triade nominata dalla prefettura di Napoli - si inquadra nel piano di interventi per il ripristino della legalità con la rimozione di manufatti e altri biomboli che insistono abusivamente sulla pubblica via». Chirollo e Domenico Romano, entrambi di Sant'Antimo, avrebbero rubato un rolex a un 26 di Marano che, secondo le ipotesi investigative, li avrebbe poi inseguiti e travolti con la propria autovettura.

