Napoli, 1,3 chili di marijuana in casa: arrestato 34enne al Rione Bisignano

Ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile e del commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Traversa Prima Mastellone dove hanno rinvenuto diverse buste, di diverse dimensioni, contenenti 1,3 kg circa di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.