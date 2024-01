Il Dipartimento di Protezione civile prosegue la sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert, questa volta pianificando scenari di rischio specifici e su porzioni ridotte e circoscritte di territorio. Da lunedì a venerdì prossimi, in dodici Regioni squilleranno i cellulari contemporaneamente emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui si è abituati e riceveranno un messaggio: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Come avvenuto per la prima sperimentazione del 14 settembre scorso, chi riceverà il messaggio non avrà nulla da temere e non dovrà fare altro che leggerlo: sarà sufficiente far scorrere la notifica per confermare la ricezione.

In Campania sono previsti due scenari: il collasso della diga di Presenzano, in provincia di Caserta, e un incidente nello stabilimento industriale Garolla adibito allo stoccaggio e alla movimentazione di prodotti liquidi tipo gasolio, biodiesel, oli minerali e altro, che sorge all’interno del porto di Napoli. Quest’ultimo è uno scenario ipotizzato assai importante: nella memoria cittadina è sempre vivo il ricordo del disastro del 21 dicembre 1985 al deposito Agip di San Giovanni a Teduccio che causò cinque morti, centinaia di feriti e oltre 2.500 sfollati.

La prima fase di test del 2024 si svolgerà dal 22 al 26 gennaio. Gli scenari di rischio saranno tre: collasso di una grande diga in Campania, Sicilia, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano; incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Toscana; e incidente nucleare in Piemonte. Quest’ultimo, sarà il test che si eseguirà per primo e coinvolgerà la Città metropolitana di Torino. In Italia non essendoci centrali nucleari in funzione, si ipotizzerà un incidente che alla centrale nucleare di Saint-Alban in Francia, entro i 200 chilometri dal confine italiano.

Martedì alle 14.30 ci saranno test di «Incidenti rilevanti in stabilimenti industriali» in Toscana, alla Toscochimica di Prato e Campi Bisenzio. Mercoledì alle 12, invece, il messaggio riguarderà Calabria (Butangas di Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose nel cosentino) Emilia Romagna (Scam di Modena), Sardegna (Fiamma 2000 di Serramanna e Villasor) e riguarderà anche la Campania con il test che coinvolgerà lo stabilimento Garolla di Napoli. I cellulari presenti nelle aree vicino agli impianti interessati riceveranno un messaggio IT-alert di questo tipo: «TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi». Nel caso ci dovesse essere un reale incidente, il messaggio includerebbe anche l’invito: «Trova riparo al chiuso e non avvicinarti all’impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità». Giovedì toccherà a Basilicata (Eni di Viggiano e Grumento Nova), Friuli Venezia Giulia Rir-Gala Logistica di Visco, Aiello del Friuli, Palmanova, San Vito al Torre), poi venerdì in Abruzzo (Gpl Sodifa de L’Aquila).

Giovedì alle 12 ci sarà anche il test di simulazione «Collasso grandi dighe» che coinvolgerà la centrale di Cimarosa di Presenzano, in provincia di Caserta, che per grandezza è la prima in Italia e la seconda in Europa. Si tratta di una tipica centrale a ciclo chiuso: è costituita da due bacini dalla capacità di circa 6 milioni di metri cubi cadauno e con un dislivello relativo di circa 500 metri. In questo caso, il messaggio IT-alert (TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi) sarà ricevuto dai cittadini di Amorosi, Dugenta, Faicchio, Limatola, Melizzano, Puglianello, Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caiazzo, Capua, Castel Campagnano, Castel Morrone, Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Ruviano, Sant’Angelo d’Alife e Vairano Patenora. Previsti test anche per la Diga di Monguelfo in provincia di Bolzano, Diga di Ancipa in Sicilia e Diga di Beauregard in Valle d’Aosta. Nel caso di un reale collasso, il messaggio conterrebbe l’avviso di «possibile alluvione improvvisa. ALLONTANATI DAI CORSI D’ACQUA e raggiungi zone elevate».