Test IT-alert nel Sannio, sei comuni coinvolti

Giovedì 25 gennaio il Sannio sarà al centro di un nuovo test IT-alert, il sistema nazionale di allarme pubblico che si sta implementando in Italia, con l’obiettivo di valutare l'efficacia del sistema nel fornire avvisi tempestivi e affidabili in caso di rischi specifici. Alle ore 12 verrà simulato un rischio di collasso di una grande diga a Presenzano, coinvolgendo i comuni delle province di Caserta e Benevento. I telefoni cellulari nelle zone interessate squilleranno e riceveranno il messaggio di IT-alert, dando l'opportunità ai residenti di valutare la loro prontezza e familiarità con il sistema di allarme.

Sono sei i comuni della provincia di Benevento coinvolti: Faicchio, Puglianello, Amorosi, Melizzano, Dugenta e Limatola. Proprio il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, avvisa che «arriverà un sms sul cellulare degli abitanti di Dugenta il cui messaggio di testo sarà: stiamo simulando il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi.

Sarà presente - prosegue Di Cerbo - la protezione civile Il Cireneo i cui compiti saranno rassicurare la popolazione circa la simulazione dell'evento e verificare la copertura locale delle rete mobili per la ricezione del messaggio».

In parallelo al test IT-alert si svolgeranno esercitazioni di Protezione Civile per posti di comando. Queste esercitazioni, coordinate dalla protezione civile della regione Campania e dalle prefetture competenti, testeranno l'efficienza dei piani di emergenza, garantendo che tutte le parti coinvolte siano pronte per rispondere efficacemente a situazioni di crisi reali.