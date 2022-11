Scampia, sorpreso in possesso di contanti e 39 stecche di hashish: arrestato spacciatore

Gli agenti del commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Bakù, hanno notato sotto i porticati dell’isolato 1 un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da una busta posta vicino a degli arbusti, l’ha ceduta ad alcune persone in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di una stecca di hashish, una bustina contenente marijuana e 1270 euro; inoltre, nella busta, hanno rinvenuto un barattolo in vetro con 39 stecche di hashish del peso di circa 145 grammi e 13 bustine contenenti circa 26 grammi di marijuana.

V.C., 26enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.