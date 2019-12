Sfida alla povertà: a Napoli confronto tra i presidenti Inps, Acli e Svimez

ll presidente dell’Inps Pasquale Tridico sarà a Napoli venerdì 20 dicembre per discutere di reddito di cittadinanza, welfare e politiche di sviluppo per il Sud. L’evento, organizzato dalle Acli di Napoli, inizierà dalle 9.30 all’Istituto degli Studi Filosofici a Monte di Dio ed avrà come titolo “Sfida alla povertà: politiche di welfare e misure di prevenzione della povertà futura”. Tridico si confronterà con il presidente nazionale delle Acli e portavoce dell’Alleanza contro la povertà, Roberto Rossini, ed il presidente dello Svimez, Adriano Giannola, Il presidente delle Acli di Napoli, Maurizio D’Ago presenterà un documento con alcune proposte per il welfare e la previdenza del futuro appositamente elaborate dall’associazione dei lavoratori cristiani partenopei.

"Proprio nella capitale del Mezzogiorno, in cui il precariato ed il lavoro nero sono delle piaghe, vogliamo porre l'attenzione sul fatto che il tentativo di colmare le carenze del nostro sistema previdenziale pubblico con la previdenza complementare è purtroppo fallito – spiega Maurizio D'Ago –. Infatti, giovani, donne e lavoratori del Sud, possono partecipare solo marginalmente a piani previdenziali privatistici, a causa dei bassi salari e della precarietà dei rapporti di lavoro. Urge un piano di emergenza finalizzato al consolidamento delle posizioni assicurative di questi lavoratori dipendenti con periodi di attività intermittenti, oppure vittime di un utilizzo improprio del part-time. Su questo ed altri temi chiederemo di confrontarci ad ospiti illustri come Tridico, Rossini e Giannola".