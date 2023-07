Acli, cerimonia a Casal di Principe: inaugurata la nuova sede

E' stata inaugurata una nuova sede delle Acli a Casal di Principe, in via Don Raffaele Schiavone 25.

Durante la serata, sono stati ricordati i valori fondamentali delle Acli: solidarietà, giustizia sociale, impegno civile e sostegno al lavoro dignitoso. «Gli ospiti - è scritto in un comunicato - hanno avuto l'opportunità di conoscere meglio il ruolo e le attività dell’Associazione nell’interesse dei lavoratori e delle famiglie, nella promozione della cultura e nella tutela dei diritti umani».



La nuova sede delle Acli, immediatamente operativa, assicurerà ai cittadini i servizi del Patronato Acli, del Caf Acli e di Acli Terra, per pratiche di invalidità e accompagnamento, disoccupazioni e misure di tutela legate al lavoro, domande di pensioni e assistenza fiscale, dichiarazioni dei redditi e Isee.