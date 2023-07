Modello 730, rimborsi Irpef ad agosto: le date utili e le scadenze per riceverlo in busta paga

Per i rimborsi Irpef la nuova scadenza da segnare sul calendario è quella del 15 luglio, termine ultimo di presentazione del modello 730/2023 che consente di ricevere la somma spettante in busta paga ad agosto. Superata la possibilità di ricevere il rimborso nella busta paga di luglio, ci si può muovere per riceverlo in quella di agosto. Dopo luglio, che è il secondo slot temporale, ce ne saranno altri due. Il Caf e gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni trasmesse e i relativi prospetti di liquidazione per l’avvio delle operazioni di rimborso fiscale.