Sgominata la gang dei cavalli di ritorno, la regola del 10%: «Mi devi dare altre quattro carte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le parole magiche dell'organizzazione dei cavalli di ritorno del Rione Salicelle erano due: «l'imbasciata» e «il dieci per cento». La prima, nel gergo dialettale della holding, stava a significare che c'era un'auto rubata e pronta a essere riconsegnata dietro pagamento del riscatto. La seconda invece sintetizzava in percentuale la somma che le vittime dovevano pagare per riavere il maltolto. E con fare scientifico questi criminali, la cui frenetica attività ha generato un fortissimo allarme sociale, aveva messo a punto tre fasce di prezzo per il riscatto. In quella più bassa, comprensiva di vecchie carriole dal valore di mercato dell'usato inferiore o pari a quattromila euro, il cavallo di ritorno costava alle vittime, al massimo quattrocento euro. Nella seconda fascia le auto con meno di cinque anni e i furgoni commerciali, per i quali era stata imposta una tariffa oscillante tra i tre e i cinquemila euro. Al top di questa classifica i suv, e in particolare quelli della Land Rover, il cui modello base costa senza tanti optional poco più di 50mila euro. Tariffe e regole imposte proprio da Salvatore Palmentieri, il ras riconosciuto del sistema dal cavallo di ritorno, e punto unico di riferimento dell'intera organizzazione, tanto che nonostante fosse agli arresti domiciliari per il magistrato aveva trasformato la sua abitazione «in una sorta di caserma dei carabinieri e commissariato di polizia dove si portavano notizie di reato imbasciate- quotidiane, ma non per indagini, ma solo per lucrare». Emblematico è l'episodio del furto e del successivo cavallo di ritorno di una Land Rover Evoque. Dunque, vista la fama di «o pucuraro», furono le stesse vittime a rivolgersi a Salvatore Palmentieri, per recuperare la costosissima autovettura. E il ras si attivò all'istante, ignaro che tutto ciò che diceva veniva captato e registrato dalle «ambientali».