Tentata estorsione e lesioni al padre: arrestato 42enne al lungomare

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Nazario Sauro, hanno notato un ragazzo, in evidente stato di alterazione, che stava inveendo nei confronti di un uomo che aveva, tra l’altro, colpito al volto lanciando un bicchiere.



Gli operatori sono immediatamente intervenuti bloccando l’aggressore ed hanno altresì accertato che lo stesso, come in precedenti occasioni, aveva minacciato di morte il padre al fine di estorcergli denaro.

Pertanto l’indagato, un 42enne napoletano, è stato arrestato per tentata estorsione aggravata e lesioni.