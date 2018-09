Domenica 9 Settembre 2018, 10:21

Terribile incidente nella tarda serata di ieri, a Marano, a pochi passi dall'ex rotonda Titanic. A causare il sinistro uno scontro violentissimo tra uno scooter e un'autovettura che transitavano sul principale corso della città. Un giovane - secondo le prime ricostruzioni - avrebbe riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. I fatti si sono verificati al corso Europa. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine. Tantissime le persone riversatesi in strada per prestare i primi soccorsi e sollecitare l'intervento del personale del 118.