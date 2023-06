Marano, frontale auto-scooter nella notte: in fin di vita 38enne

E' in fin di vita il 38 enne di Villaricca, vittima nella tarda serata di ieri di un incidente avvenuto all'altezza del distributore di carburanti di via Lazio, a due passi dalla caserma dei carabinieri.

L'uomo era a bordo di uno scooter ed è stato centrato in pieno da un'autovettura che proveniva, verosimilmente, dal corso Italia e che svoltava in direzione via Nuvoletta.

A bordo dell'auto un uomo residente a Mugnano.

Il ferito, che non indossava il casco, è in gravissime condizioni ed è ricoverato al Cardarelli. Il mezzo, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, non era assicurato. Indagini condotte dai militari dell'Arma di Marano.