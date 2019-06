Ditta di pulizie intestata a clochard per evadere il fisco: scatta il sequestro nel Napoletano

Il reato contestato è di frode fiscale. Il volume d’affari sarebbe stato “inquinato” da fatture per operazioni inesistenti per oltre 2 milioni di euro. La ditta, secondo gli investigatori, è stata utilizzata come "bara fiscale" per altre aziende dello stesso imprenditore, che aveva usato delle "teste di legno" a cui intestare l'azienda. Il sequestro da 519mila euro riguarda conti correnti e contanti.

Giovedì 27 Giugno 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Annunziata. La ditta di pulizie intestata ad un venditore ambulante di cd detenuto e poi ad un clochard, per evadere il fisco. La frode è stata scoperta dai finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata che, agli ordini del colonnello Agostino Tortora, hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale per mezzo milione di euro, emesso dal gip oplontino su richiesta della Procura, ai danni di una società di Torre Annunziata, trasferita solo sulla carta a Boscotrecase, e del suo amministratore reale.