Treni, Alta velocità in tilt: ritardi fino a 60 minuti sulla Napoli-Roma

Partenze da incubo questa mattina dalla stazione Centrale di piazza Garibaldi. Un guasto tecnico a Labico ha messo in ginocchio, a partire dalle 5 (orario di punta per i pendolari) l'Alta velocità. Almeno 60 i minuti di ritardo sulla linea Napoli-Roma. Molti treni sono stati dirottati via Cassino con notevoli disagi per gli utenti. In alcuni casi è saltata la fermata di Roma Termini costringendo molti passeggeri a scendere a Tiburtina per poi riprendere la corsa su altri convogli. Disagi che - fanno sapere da Rfi - sono in fase di soluzione.

Il tempestivo intervento dei tecnici ha limitato solo in parte i disagi e la durata del viaggio, in certi casi, più che radoppiata. Sono circa una ventina i treni che sono stati deviati sulla linea tradizionale o che hanno limitato il percorso a Roma Tiburtina.