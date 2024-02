Tre mesi per mettere in sicurezza il costone di roccia e parte della casa franati sulla linea ferroviaria storica Napoli Salerno nel tratto tra Vietri sul Mare e il capoluogo. Nel frattempo il presidente della Commissione regionale trasporti, Luca Cascone, ha convocato per la prossima settimana un tavolo tecnico per ridurre le difficoltà dell’esercito di pendolari. I lavori, se non saranno eseguiti dai proprietari dell’edificio che affaccia sui binari, «cosa molto probabile», saranno fatti da Rete Ferroviaria Italiana. È quanto emerso al termine della riunione di ieri in Prefettura a Salerno convocata dal prefetto Francesco Esposito.

Intanto Trenitalia ha annunciato un potenziamento delle corse che collegano le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno, potenziando l’offerta del trasporto regionale sulla linea storica Salerno Napoli. Da martedì 13 febbraio saranno attivi sei nuovi collegamenti in accordo con la Regione Campania, «per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori alla luce dell’interruzione in atto tra le stazioni di Nocera Inferiore e Salerno», recita una nota dell’azienda del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il primo dei nuovi collegamenti parte alle 12.22 da Nocera Inferiore per essere a Salerno alle 12.35, il convoglio prosegue poi per Battipaglia. Il successivo è alle 15.25, arrivo alle 15.40.

Terzo treno alle ore 18.45, in stazione nella città capoluogo alle ore 19.06. Gli altri tre collegamenti prevedono la partenza da Battipaglia alle 13.06, arrivo a Nocera Inferiore alle ore 13.40. Poi alle 16.10 da Salerno un altro convoglio con arrivo a Nocera Inferiore alle 16.27. Infine, da Salerno un treno parte alle 18.05 e in stazione a Nocera Inferiore alle 18.22. Inoltre, dal 6 febbraio anche l’offerta autobus è stata rinforzata con 11 corse tra Nocera Inferiore e Salerno, con fermate intermedie nelle stazioni di Nocera Superiore, Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e Duomo Via Vernieri.