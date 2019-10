​Treno Circum a rischio incendio, passeggeri scendono e raggiungono la stazione sui binari

Martedì 15 Ottobre 2019, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il treno va in panne, il personale teme un incendio e i passeggeri vengono fatti scendere dal convoglio e raggiungere a piedi, lungo i binari, la stazione più vicina. È l’ultima disavventura dei pendolari della Circumvesuviana, alle prese con il guasto al treno che da Baiano era arrivato a Napoli, nei pressi della fermata di piazza Garibaldi. Si è registrato un surriscaldamento delle resistenze: capotreno e macchinista hanno temuto che l’incidente potesse generare un incendio ed hanno fatto scendere i passeggeri, che hanno raggiunto a piedi la stazione. L’evento ha provocato di qualche minuto della circolazione, ma anche molte polemiche: in tanti, sui social, hanno protestato per l’ennesimo disagio della Circumvesuviana. La risposta del presidente Eav, Umberto De Gregorio: “I viaggiatori non hanno manifestato particolare agitazione e hanno attraversato i binari a circolazione ferma, quindi in sicurezza”.