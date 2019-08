Ischia: turista incinta sta male, trasportata in elicottero a Castellammare

Momenti concitati questa mattina nel porto di Castellammare di Stabia dove, a seguito di una chiamata d’emergenza del 118, la Sala Operativa della Capitaneria di porto stabiese ha attivato le procedure di sicurezza per permettere l’utilizzo dell'elisuperfice.

«L’operazione - afferma il Comandante della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese - ha dimostrato l’importanza di applicare senza ritardo e in sicurezza tutte le procedure previste per un caso del genere. Anche per questo motivo è nostra premura fare in modo che l’elisuperfice presente nel porto sia sempre libera e praticabile immediatamente, per fronteggiare eventuali emergenze non programmabli, sanzionando anche con la rimozione forzata le autovetture che occupano abusivamente gli spazi portuali necessari per le procedure di emergenza».

In vacanza a Ischia, donna in gravidanza viene trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale San Leonardo di Castellammare, con atterraggio d'emergenza nel porto stabiese.La donna, in vacanza a Ischia, è stata trasportata d'urgenza con l'elicottero del 118 per alcuni accertamenti medici urgenti, ed è stata ricoverata all'ospedale San Leonardo di Castellammare. Tutte le operazioni di atterraggio, trasbordo dall’ambulanza e decollo sono avvenute in piena sicurezza, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, supportata dai Vigili del Fuoco.