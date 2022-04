Pasqua, il Cardarelli lancia il monito: «La metà dei ricoverati per ustioni perde la vita»

Più di 120.000 euro a paziente, tra degenza e interventi. È il costo medio di ogni grande ustionato a carico del sistema sanitario regionale, senza parlare delle forti sofferenze alle quali i pazienti stessi sono purtroppo condannati. Di qui l'appello che arriva proprio dal Centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli in vista della Pasqua, che assieme al Ferragosto è uno dei momenti critici di ricovero.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ «Ospedali assediati mentre dai Policlinici ancora nessun... LA SANITA' Policlinici, a Napoli il bluff degli annunci farsa sui nuovi pronto... L'INCHIESTA Ospedali, a Napoli boss in corsia: «Via al maxi-processo,...

A causare la maggior parte degli incidenti, comunica il Cardarelli, è l'uso improprio di alcol etilico per braci e falò. Romolo Villani, direttore della Terapia intensiva grandi ustionati (Tigu) spiega che «l'alcol etilico causa il 70% dei ricoveri in Terapia intensiva grandi ustionati, con ustioni che interessano in media il 45% della pelle, e arrivano a picchi del 70%. Incidenti che si ripetono con puntualità ogni anno e che cambiano per sempre la vita delle persone».

Proprio a causa di questi incidenti, ogni anno al Cardarelli vengono ricoverati in media 100 pazienti, la metà dei quali perdono la vita. «Quelli che sopravvivono - dice Villani - portano i segni dell'incidente per sempre e spesso devono imparare a convivere con gravi invalidità». A essere fatale è il ritorno di fiamma, che si produce quando si alimenta il fuoco con una bottiglietta di alcol etilico.

«L'errore più comune - spiega la dottoressa Anna Lanza, dirigente medico Tigu - è quello di credere di poter gestire questo fenomeno. In una frazione di secondo il fuoco risale il getto di alcol e fa esplodere la bottiglia, che solitamente è di plastica. A quel punto non c'è più nulla da fare, il gesto di un momento segna una vita per sempre».

L'appello dei medici è dunque a scegliere di trascorrere i momenti di festa in sicurezza, evitando di esporsi al rischi inutili e, soprattutto, evitando di usare alcol etilico per alimentare le braci. «I nostri medici, infermieri e operatori sociosanitari sono straordinari nel prendersi cura di chi vive il dramma di essere un grande ustionato», sottolineano il direttore generale Giuseppe Longo e il direttore sanitario Giuseppe Russo. «La speranza nel lanciare questo appello è quella di poter evitare che anche questa Pasqua delle vite si perdano o siano rovinate per sempre a causa di una terribile sottovalutazione del pericolo».