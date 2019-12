Napoli, vandali nel parco di Ponticelli: distrutta la recinzione, petardi contro i custodi

Vandali nel parco comunale Sergio De Simone di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Nelle ultime ore un gruppo di persone, probabilmente di giovanissima età, ha distrutto la recinzione in ferro per diversi metri. Le pesanti sbarre sono state divelte e per ora sono state gettate nell'aiuola adiacente. Ci sono pezzi di ferro che sporgono e rappresentano un serio pericolo per i passanti, specie per i minori che frequentano l'area verde.



I delinquenti hanno anche danneggiato il casotto riservato ai dipendenti comunali addetti alla custodia della struttura pubblica. Le diverse bombe carta esplose hanno riguardato sia la parte bassa del cancello che il vetro della porta retrostante. Le circostanze sono state comunicate agli uffici della VI municipalità che gestisce il parco. Si tratta di oltre 20mila metri quadrati di verde a ridosso dei quali ci sono due scuole, una biblioteca e numerose abitazioni.



La struttura, che sorge nel centro storico del quartiere di Napoli Est, vive da tempo difficili condizioni a causa della inesistente manutenzione ordinaria. Dopo gli interventi di somma urgenza per eliminare il pericolo di crollo di numerosi alberi - in pessime condizioni a causa della cronica assenza di manutenzione - il parco è ripiombato nel più totale oblio e non è stato più effettuato alcun intervento di manutenzione ordinaria, come la quotidiana pulizia o il taglio dell'erba. Fanno eccezione l'intervento con un trattore l’estate scorsa e la simbolica iniziativa organizzata da alcuni volontari. Poi l'erba è cresciuta rigogliosa in tutte le aiuole solitamente utilizzate dai giovanissimi per giocare a pallone. I viali sono in pessime condizioni, non solo per i rovi ma anche per il fango che ostacola il normale passaggio.

Anche in passato il parco è stato oggetto di atti vandalici. La recinzione è stata danneggiata in più punti creando dei varchi attraverso i quali le persone accedono anche di notte. L'impianto d'illuminazione è fuori uso da anni, così come quello idrico. Ci sono diversi tombini danneggiati, di cui uno proprio al centro del viale principale, col rischio di caduta per i passanti.

In questo periodo l'enorme spazio verde è zeppo di ragazzini che utilizzano fuochi d'artificio e pesanti petardi gettati nei tombini e fatti esplodere nell'area delle giostre, totalmente distrutte e date alle fiamme negli anni scorsi. Tra inciviltà e mancata manutenzione muore il «polmone verde» di Ponticelli costruito nel decennio post terremoto del secolo scorso.

