Vento forte, paura a Napoli: albero si abbatte su auto vicino al liceo

Problemi anche nel resto della città: tegole divelte, alberi pericolanti. Tanti gli interventi tra la scorsa notte e le prime ore del giorno per il forte vento. I Vigili del Fuoco non registrano casi gravi ma innumerevoli segnalazioni. Gli interventi, soprattutto per la caduta di rami, si sono verificati in particolare nella zona collinare di Napoli e in provincia: tra i comuni interessati soprattutto Frattamaggiore, Caivano, Afragola, Frattaminore. Forte vento e alberi pericolanti anche a Salerno.

Martedì 25 Settembre 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 11:16

Via Giacomo Puccini, nel cuore del Vomero. Siamo nella strada che costeggia il liceo Sannazaro, 25 settembre mattina. Un albero si abbatte su un'auto in sosta, probabilmente a causa del forte vento che dalla notte soffia su Napoli e provincia. Tanta paura tra i residenti e auto danneggiate. Non si registrano feriti.