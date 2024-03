Via Toledo, vigili in azione sequestrate borse e occhiali falsi

Agenti della Polizia municipale - Unita Operative Chiaia e Avvocata - hanno sequestrato in via Toledo cinque carrettini per le limonate fuorilegge, pupazzi, bracciali e accessori in tessuto, decine di ombrelli, oltre cento statuine souvenir, ventagli, maglie da calcio e profumi contraffatti di note marche.

Sotto sequestro anche 200 paia di occhiali da sole di vario genere e più di cento borse contraffatte di note marche.