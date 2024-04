Napoli, Ripristinati i paletti davanti alla scuola Papa XXIII

Gli Agenti della Polizia Municipale Unità Operativa Stella sono intervenuti, in supporto agli operai, per consentire l’installazione di paletti para pedonali all’ingresso della scuola Papa XXIII in via Cagnazzi. I paletti sono stati installati al fine di garantire la sicurezza dei piccoli alunni. Nel corso dell’intervento sono state sanzionati 38 veicoli per varie infrazioni al codice della strada ed effettuati 4 prelievi con carro gru ed un sequestro per mancanza di copertura assicurativa.

Inoltre, nel corso dei controlli della polizia amministrativa sul territorio Avvocata, sono state controllate 31 occupazioni di suolo pubblico per le varie manifestazioni in atto nella seconda Municipalità. In Piazza Dante è stato interrotto sul nascere un evento di somministrazione temporanea non autorizzato per una manifestazione pubblicitaria di un noto cantante con Apecar posizionata in modo stabile sulla carreggiata dalla quale venivano somministrati prodotti ai passanti.

La società organizzatrice è stata sanzionata per mancanza di autorizzazioni.