Whirlpool Napoli, protesta al Plebiscito: «Siamo il nuovo Sud che lotta»

«Un nuovo Sud» è il titolo del brano dell’artista napoletana, Monica Sarnelli, che questa mattina ha accompagnato il flash mob degli operai Whirlpool di Napoli, giunti al loro millesimo giorno di vertenza. Le speranze per il futuro, dei 317 operai licenziati dalla multinazionale, ora sono nel piano di reindustrializzazione del sito per il quale il 1 marzo si tornerà al Mise.

Un numero mille, composto da una installazione fatta con i palloncini, ha accompagnato il sit in dei lavoratori che hanno inscenato una coreografia in piazza del Plebiscito.

Mentre, in contemporanea, sui social è stato lanciato un‘hastag per l’occasione (#1000giorni). Dove, in tanti, hanno voluto condividere un momento di solidarietà per i lavoratori della Whirlpool.

«Quando si lotta per la giustizia e per la dignità delle persone e delle famiglie, della vita, la chiesa non può non schierarsi», ha spiegato nel suo messaggio di vicinanza l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

«Anche io sono vicino ai lavoratori della Whirlpool di Napoli - ha detto l’artista Nino D’Angelo - perché il lavoro non è un regalo è un diritto e il diritto viene prima del dovere».

«Mai avevo visto una battaglia lunga mille giorni - racconta, invece, Pier Luigi Bersani - credo che dobbiamo ringraziare, davvero, i lavoratori della Whirlpool e le loro famiglie per questo incredibile impegno».