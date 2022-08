Wizz Air, nuove assunzioni: il 12 agosto Recruitment Day a Napoli

Nuove assunzioni in casa Wizz Air: la compagnia è infatti alla ricerca di nuovi membri per il suo equipaggio di bordo e invita «tutti coloro che aspirano a possedere una propria «scrivania tra le nuvole», a registrarsi ai prossimi «Recruitment Days» che avranno luogo per tutto il mese di agosto in alcune delle principali città italiane:

Roma (il 4 e il 19 al Mercure Roma West);

Milano (il 12 al Crowne Plaza Milan - Malpensa Airport );

Napoli (il 12 allo Starhotels Terminus);

Palermo (il 16 all'Ibis Styles Palermo President);

Catania (il 17 all'Hotel NH Catania Centro);

Bari (il 18 all'Hotel Excelsior Bari);

Venezia (il 19 al Novotel Venezia Mestre Castellana).

Per poter partecipare ai Recruitment Days è necessario seguire le istruzioni presenti a questo link: https://careers.wizzair.com/content/EventsCabinCrew/.