Yacht in fiamme nel porto d'Ischia, la Guardia Costiera riesce ad evitare un maxi rogo di barche

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 19:24

Il maxi rogo di barche e yacht al porto d'Ischia è stato evitato solo grazie al rapido intervento del personale della Guardia Costiera. Fiamme improvvise seguite nel giro di pochi minuti da una densa ondata di fumo nero e maleodorante che ha invaso tutto ilo centro urbano di Ischia, questo il primo impatto con l'incendio che si è sviluppato a bordo di un cabinato da diporto che era ormeggiato assieme ad altre decine di imbarcazioni, lungo i pontili galleggianti del porto di Ischia. L'incendio si è sviluppato in maniera rapida e talmente violenta, da costringere la Guardia Costiera a trainare lo scafo in fiamme fuori dal porto d'Ischia, per evitare che il rogo si propagasse alle altre imbarcazioni presenti in zona e succedesse un disastro di proporzioni immani. Il comandante del Circomare Ischia, capitano Andrea Meloni, ha messo subito la situazione sotto controllo, ordinando il traino dello scafo in fiamme al di fuori dello specchio d'acqua del porto borbonico. Giunti ad alcune decine di metri di distanza dalla costa, uomini e mezzi della guardia costiera sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento fino all'imbrunire. Nessun danno è stato registrato a carico di persone. Quando si è infatti sviluppato il primo focolaio - probabilmente dovuto ad un corto circuito, questo lo stabilirà l'inchiesta amministrativa che verrà svolta domani - a bordo del natante non c'era nessuno. L'incendio ha comunque causato problemi alla navigazione commerciale e privata in entrata ed in uscita dal porto. Alcune unità di linea, aliscafi e traghetti, hanno dovuto ritardare arrivi e partenze, fino a quando il pericolo non è stato dichiarato finito. Il centro urbano di Ischia è stato invaso dal fumo nero e puzzolente che, spinto dal vento, è arrivato ben oltre Piazza degli Eroi, spingendosi fin quasi il borgo di Ischia Ponte ed il Castello Aragonese.