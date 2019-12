Gli Scavi di Pompei sotto l'albero: Black Friday tra le domus, arrivano gli abbonamenti scontati

Gli Scavi di Pompei sotto l'albero. ​Il Black Friday anche tra le domus dell'antica Roma. In occasione delle festività natalizie - dal 15 dicembre al 31 dicembre - attraverso la piattaforma www.ticketone.it (senza alcun costo di commissione nel periodo di lancio) sarà possibile acquistare e/o regalare l’abbonamento ad un prezzo ulteriormente ridotto: 50 euro per Pompei e 70 euro per tutti i siti, 8 euro l'anno per i più giovani. Sarà rilasciato un documento di prenotazione che darà poi diritto al ritiro della tessera cartacea in biglietteria a partire dal 1 gennaio. Dal 1 gennaio 2020 gli appassionati di Pompei potranno visitare i siti archeologici ogni volta che vorranno ad un prezzo agevolato, grazie all’abbonamento annuale Pompei 365.



La tessera di accesso avrà il costo di 60 euro per Pompei e di 80 euro per Pompei, Oplontis e Boscoreale (l’ingresso a Stabia è gratuito). Un’ulteriore agevolazione è prevista per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti), che potranno accedere illimitatamente al solo costo di 8 euro. «L’abbonamento - spiega il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna - assieme all’iniziativa delle domeniche gratuite, introdotta dal Mibact, sono mirati ad ampliare le possibilità di visita al sito e avvicinare ogni categoria di utente a questo patrimonio unico che è a portata di mano, ma va riscoperto e fruito sempre al meglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA