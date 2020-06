Parigi si inchina a Pompei, al Gran Palais le nuove scoperte dei tesori dell'archeologia

Preparativi in corso al Gran Palais per la grande mostra Pompéi, che aprirà il 1 luglio.

Un percorso scientifico ma dal forte impatto emozionale che, attraverso un evento digitale immersivo e un linguaggio diretto, permetterà di far conoscere le recenti scoperte di Pompei e la sua storia.



L'annuncio in anteprima su Instagram del direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna: «Finalmente il 30 giugno si apre, dopo il blocco per l’emergenza Covid , la grande mostra 'POMPÉI-Promenade immersive. Trésors archéologiques. Nouvelles découvertes'».