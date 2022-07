Domenica gratis al museo, Franceschini: «Dati estremamente positivi»

Grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali per questa edizione della «domenica al museo», la promozione del ministero guidato da Dario Franceschini che prevede l'ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. I dati di affluenza dei visitatori di oggi sono significativi e confermano come in molti musei statali si sia tornati a numeri pre-Covid. «Sono dati estremamente positivi che confermano la volontà degli italiani di tornare a contatto con il proprio patrimonio culturale», ha commentato il ministro Franceschini.

Ecco i principali:

Vittoriano e Palazzo Venezia: 24.742;

Parco archeologico del Colosseo: 21.687;

Gallerie degli Uffizi: 21.050;

Parco archeologico di Pompei: 15.313;

Galleria dell'Accademia di Firenze: 6.426;

Castello e parco di Miramare di Trieste: 4.915;

Reggia di Caserta: 4.823;

Villa Adriana e Villa d'Este: 3.667;

Musei Reali di Torino: 2.874;

Pinacoteca di Brera: 2.848;

Museo archeologico nazionale di Napoli: 2.687;

