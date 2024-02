«Per Vocazione» il nuovo libro di Vincenzo De Cupis racconta il tema della migrazione e del richiamo antico delle proprie radici

Mercoledì 7 febbraio, alle 18.30, il Museo Filangieri, in via Duomo 288, ospita la presentazione del libro «Per Vocazione» di Vincenzo De Cupis. L'autore che ha lasciato Napoli, vivendo all’estero per quarantotto anni, è tornato nella sua città natale per amore della famiglia. Accanto a De Cupis, intervengono l’autrice della prefazione Alessandra Clemente, Luigi Felaco e Agnese Larosa.

Il libro, un'autobriografia, racconta proprio l'esperienza del viaggio dell'autore.

Quando partire e lasciare la città di Napoli era considerato tutto sommato giusto e normale, il giovane De Cupis riempì di indumenti inadeguati la sua valigia e partì con un sogno.

Il lettore scoprirà la storia, le ragioni, le peripezie dell’avventura di Vincenzo, le scelte spesso sofferte di fronte alle quali l’essere umano si trova mentre procede spedito sulle montagne russe dell’esistenza terrena. Anche le montagne hanno avuto un ruolo in questa storia, e anche la morte, soprattutto la morte. In mezzo, la vita e la voglia di difenderla, di proteggere chi non poteva farlo da solo.