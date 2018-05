Le monete del pompeiano fuggiasco che raccontano la nuova storia di Pompei

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 11:23

POMPEI - Dal corpo della vittima, emersa dai lapilli degli scavi della Regio V, vengono alla luce nuove ed emozionanti scoperte che tracceranno le linee guida delle ultime fasi della vita degli abitanti della Pompei del 79 dopo Cristo. Durante lo studio dello scheletro, ritrovato nei giorni scorsi all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, è stato scoperto che la vittima indossava sulla tunica una piccola borsetta di materiale organico. «Forse cuoio - spiega il direttore del Parco Archeologico Massimo Osanna - la stoffa sarà analizzata nei prossimi giorni». È venuto fuori un sacchetto con tre monete che accompagnavano la fuga della povera vittima, ancora tutte incollate una all'altra dall'evento eruttivo. «Gli studi di laboratorio, a cui saranno sottoposte le monete, sveleranno l'ultima parte della vita dei pompeiani prima dell'eruzione», ha annunciato Osanna.Dalle prime osservazioni, risulta che l’individuo sopravvissuto alle prime fasi dell’eruzione vulcanica, si sia avventurato in cerca di salvezza lungo il vicolo ormai invaso dalla spessa coltre di lapilli. Il corpo è stato infatti rinvenuto all’altezza del primo piano dell’edificio adiacente, ovvero al di sopra dello strato di lapilli. Qui è stato investito dalla fitta e densa nube piroclastica che lo ha sbalzato all’indietro. I nuovi scavi della Regio V, dove è avvenuta quest'ultima straordinaria scoperta, fanno parte del cantiere di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica, previsto dal «Grande Progetto Pompei». Le indagini archeologiche in corso stanno interessando l’area del cosiddetto «Cuneo», posta tra la casa delle Nozze d’Argento e la casa di Marco Lucrezio Frontone.