Quarto, si accendono le luci sulla Montagna Spaccata.

Ieri sera si sono svolte le prove tecniche d'illuminazione della Montagna Spaccata , nell'ambito del progetto di valorizzazione del sito archeologico flegreo e di messa in sicurezza dell'asse viario. La notizia, è stata diffusa dall'architetto Mauro Di Vasta promontore del progetto «Montagna Spaccata Sicura», in un post pubblicato su Facebook.

«Ieri sera non mi sembrava vero. Dopo sette anni eravamo tutti lì, nel buio della montagna spaccata, felici ed orgogliosi di aver cominciato un percorso che condurrà all’illuminazione del sito archeologico. Vedere quelle luci che si arrampicavano sull’opus reticolatum, quasi sfiorandolo ma valorizzando il suo antico splendore, mi ha emozionato. Fatte le prove e scelto la tipologia tipo di faro ora si va avanti per completare l’opera. A tutti gli sponsor rinnovo il mio ringraziamento. Siamo ancora disponibili per piccole donazioni entro e non oltre il mese di giugno».

Alle prove tecniche d'illuminazione hanno partecipato i rappresentanti dei comuni di Pozzuoli e Quarto e alcuni sponsor privati quali; MEGAWATT SpA Pozzuoli, IGUZZINI Campania e Soc. Coop FALCO 12 nella persona di Gennaro FRUTTAURO, erano presenti: - Arch. Mauro Di Vasta - progettista e Presidente Associazione Flegrea 80010 - Ten. Giuseppe MINOPOLI - Presidente Associazione Nazionale Carabinieri di Pozzuoli - una rappresentanza della Sezione ANC di Pozzuoli - una rappresentanza del nucleo Volontari di Protezione Civile della ANC di Pozzuoli. Il progetto gode del patrocinio morale del Comune di Quarto e dell’A.N.C. di Pozzuoli.

Il passo di Montagna Spaccata, un profondo taglio nella collina, opera mirabile d'ingegneria romana, risale al I sec. a.C. Attraversata dalla via consolare Campana, permetteva il collegamento tra la piana puteolana alla piana di Quarto e quindi con Roma, ricca di sepolture ma anche di ville rustiche produttive.