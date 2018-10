La visita blindata del presidente della Romania agli Scavi di Pompei

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:29

POMPEI - Scavi blindati per il presidente della Romania. Squadre speciali dell’anti-terrorismo di polizia e carabinieri hanno scortato, tra le antiche vestigia, Klaus Iohannis e sua moglie Carmen in visita privata alla città sepolta. Accompagnati dal direttore generale, Massimo Osanna, si sono innamorati della regina dell’archeologia.Il Foro, il Tempio di Venere, la Basilica, le iscrizioni elettorali della Pompei romana hanno sorpreso il presidente della Romania e la first lady. «Non mi aspettavo che Pompei fosse una città immensa e dove la vita degli antichi è percepibile in ogni angolo delle domus», ha detto Iohannis.I calchi dei pompeiani, morti durante l'eruzione del 79 dopo Cristo, hanno sollevato una notevole curiosità nel presidente della Romania che ha voluto sapere nei dettagli tutta la tecnica utilizzata per cristallizzare l'esatta posizione in cui gli abitanti morirono.Il Presidente della Repubblica di Romania, Klaus Iohannis, in visita ufficiale in Italia, dopo la visita a Roma al presidente della Repubblica Mattarella ha, dunque, scelto Napoli e Pompei come tappa del suo viaggio istituzionale.