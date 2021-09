Abusivismo, De Luca incontra il sindaco Natale: «Ritira le dimissioni»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al sindaco di Casal di Principe Renato Natale di ritirare le dimissioni presentate il 2 settembre scorso per protestare contro l'abbattimento di una casa abusiva abitata da due famiglie indigenti con quattro bimbi piccoli. De Luca e Natale hanno avuto un incontro in Regione. In una nota De Luca ha sottolineato l'importanza di «mettere al centro del dibattito nazionale una soluzione legislativa definitiva» sulla questione abusivismo, e ha espresso apprezzamento per l'operato di Natale cui ha chiesto di ritirare le dimissioni e di riprendere la guida del Comune di Casal di Principe come «atto di responsabilità per lavorare insieme con determinazione alla soluzione dell'abusivismo».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Napoli, Bassolino: «Ora puntiamo a coinvolgere il partito degli... LA POLITICA Bonavitacola: «Alleanza Comune-Regione sarebbe una bomba... LA POLITICA Napoli, al via il consiglio comunale dedicato al bilancio LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Maresca litiga con l'Anm: «Così...

Il presidente De Luca ha poi ricordato come «la Regione Campania aveva approvato una legge regionale sulle misure alternative agli abbattimenti degli immobili abusivi definitivamente acquisiti al patrimonio comunale» e «presentato una proposta di legge al Parlamento nazionale per inasprire le misure sanzionatorie , amministrative e penali, per contrastare in futuro il fenomeno dell'abusivismo edilizio». Iniziative che «sono state bloccate dall'intervento del Governo nazionale».