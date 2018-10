Allerta meteo su tutta la Campania: scuole chiuse a Napoli e provincia

Lunedì 22 Ottobre 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 07:02

L'avviso di allerta meteo di colore arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania ha spinto molti sindaci a tenere le scuole chiuse lunedì 22 ottobre. Al momento è stata disposta la chiusura degli istituti scolastici a Napoli e in alcuni comuni del Napoletano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Comiziano, Torre del Greco, e del Salernitano, come ad Angri, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Scafati, Sarno, Siano, Roccapiemonte, Nocera Superiore. Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha anche disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare il territorio e verificare le azioni e le misure da predisporre in presenza di una allerta «arancione» della Protezione Civile.«In considerazione del fatto che l'allerta diramata è di livello arancione per precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata o forte intensità e raffiche di vento nei temporali - dice una nota del Comune - in carenza di ulteriori notizie da parte della protezione civile regionale sulla evoluzione della situazione complessiva, il sindaco di Napoli, in via precauzionale, ha provveduto a disporre la chiusura per la sola giornata del 22 ottobre per tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado».