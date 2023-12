Fiscal box è un pacchetto di servizi per il cittadino che riduce il costo dei servizi offerti dai Caf all'osso, dal 730 all'Imu fino ad una vera e propria consulenza fiscale sartoriale raggruppate in una unica soluzione dalla spesa minima e forfettaria.

L'iniziativa è stata pensata e lanciata da Zero Carta Caf, del sindacato Silced.

A Napoli, al Circolo Posillipo, il segretario generale della Silced Vincenzo Caniglia, il presidente di Zero Carta Caf Pasquale Iafullo e il presidente dell'unione giovani commercialisti di Napoli Vincenzo Piccirillo hanno presentato lo strumento di innovazione fiscale che cercherà nel futuro di ridurre le difficoltà degli utenti.

Ad oggi, infatti, i Caf sono gli unici soggetti che fanno da ponte tra le pressanti richieste della pubblica amministrazione e i cittadini.

Sono anche quelli che hanno maggiormente il polso di un disagio sociale che nasce dalle difficoltà economiche e dalle difficoltà di dialogare con gli uffici pubblici.



"I caf da anni e soprattutto negli ultimi giorni sono letteralmente presi d'assalto dai cittadini.- commenta Vincenzo Caniglia - Basti pensare all'introduzione del Reddito di Inclusione che ha generato una richiesta generalizzata di informazioni e servizi. Gli unici soggetti in grado di rispondere sono i Caf.